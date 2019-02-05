مصر | خلال 24 ساعة.. أمن الجيزة يضبط 23 كيلو مخدرات و20 قطعة سلاح في إمبابة

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد عبدالتواب، واللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك فيها العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفات مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، في مجال ضبط الاسلحه النارية والذخائر عن ضبط "4 بندقية خرطوش، 4 فرد خرطوش محلي الصنع مختلفي الأعيرة، 13 طلقة مختلفة الأعيرة".

وفي مجال ضبط المواد المخدرة تم ضبط 19800 جرام حشيش، 3100 جرام من مادة الاستروكس، 84 من مخدر الهيروين، 400 قرص ترامادول، وفي مجال ضبط محرزي الأسلحة البيضاء، تم ضبط 12 قضية سلاح ابيض بهم 12 قطعة سلاح، وفي مجال المخالفات المرورية تم ضبط 75 سحب متنوع، 300 نموذج 125، 50 كلابش، 15 سرفيس، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 2150 كرسى، 14 عربة كارو، 45 منضدة حديد، 9 ترو سيكل، 25 استاند حديد، 300 قلب شيشه، 37 طقطوقة، 34 مدرج خشب، 4 شاشة عرض، جوال فحم، وفي مجال جهود تنفيذ الاحكام تم ضبط 16 حكم جنائى منهم 2 مؤبد، 18 مستانف، 120 جزئي، 59 غرامة، 15 مخالفة، وتحصيل 3500 جنية، وفي مجال النوعيات الاخري تم ضبط 8 ضبط واحضار، 7 ضبط واحضار، 20 نوعيات خطرة.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبوا باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة، وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.