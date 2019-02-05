مصر | خلال 24 ساعة.. أمن الجيزة يضبط 23 كيلو مخدرات و20 قطعة سلاح في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. أمن الجيزة يضبط 23 كيلو مخدرات و20 قطعة سلاح في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد عبدالتواب، واللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك فيها العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والعقيد محمد عرفات مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، في مجال ضبط الاسلحه النارية والذخائر عن ضبط "4 بندقية خرطوش، 4 فرد خرطوش محلي الصنع مختلفي الأعيرة، 13 طلقة مختلفة الأعيرة".
ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبوا باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة، وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
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