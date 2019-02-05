انت الان تتابع زيادة تعويضات ضحايا تصادم 3 سيارات في المنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا، اليوم الإثنين، صرف تعويضات لضحايا حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي في مركز ملوي، ورفع قيمة التعويض للمتوفى إلى 10 الآف جنيه بدلا من 5 آلاف، وألفين جنيه للمصاب بدلا من ألف. كان اللواء مجدي عامر مدير الأمن قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من شرطة النجدة بتصادم 3 سيارات علي الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كمين البرشا بزمام مركز ملوي.
أسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص، هم: "أبانوب بطرس رياض، شريف عبد الله سعد، أنور علي محمود، رمضان محمود عيد الظاهر، أحمد ماهر"، جميعهم يقيمون في محافظة أسيوط، وحسن محمد حسن مقيم بمركز ديرمواس. وأصيب 14 شخصا، هم: "شعبان هارون أبو خليفة، شعبان عبد الناصر أحمد، عمر هارون حسن، محمد أحمد عبد الرشيد، عمر صدقي
أسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص، هم: "أبانوب بطرس رياض، شريف عبد الله سعد، أنور علي محمود، رمضان محمود عيد الظاهر، أحمد ماهر"، جميعهم يقيمون في محافظة أسيوط، وحسن محمد حسن مقيم بمركز ديرمواس.
وأصيب 14 شخصا، هم: "شعبان هارون أبو خليفة، شعبان عبد الناصر أحمد، عمر هارون حسن، محمد أحمد عبد الرشيد، عمر صدقي ذكي، إبراهيم خالد محمود، جمال عبدالناصر إبراهيم، علم الدين سيد، جوزيف بطرس رياض، بكر محمد أحمد بكر، عماد أبو العلا، وجميعهم من اسيوط، ومحمد جلال محمد، أبو بكر عبد الحميد، وعثمان جلال عبد الله"، يقيمون بالمنيا.
تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ملوى، والمصابين إلى مستشفى ملوي العام باستثناء اثنين تم تحويلهما لمستشفى المنيا الجامعي واثنين آخرين لمستشفى أسيوط الجامعي.
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