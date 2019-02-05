شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتابع خطة تسكين المناطق العشوائية غير الآمنة التي تم الانتهاء من تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لمتابعة خطة تسكين المناطق العشوائية غير الآمنة، التي تم الانتهاء من تطويرها، وكذا مناقشة موقف تطوير«القاهرة التاريخية»، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، واللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادى، نائب محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى أكدت أنه سيتم الانتهاء قريبًا من تأثيث الوحدات السكنية بمنطقة «روضة السيدة زينب»، مكلفًا بسرعة البدء في إعادة سكان منطقة «تل العقارب سابقا، روضة السيدة حاليًا» لاستلام وحداتهم الجديدة المؤثثة، كما كلف بسرعة الإنتهاء من تسكين مشروعى المحروسة، وأهالينا.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، خطة وتوقيتات تسكين شاغلى المناطق العشوائية التي تم تطويرها، بالوحدات السكنية الجديدة التي تم توفيرها لهم، كبديل حضارى يليق بالمواطن المصرى، بمشروعات (الأسمرات 3 – المحروسة 1 و2 – أهالينا – روضة السيدة) مُكَّلفاً بسرعة تسكين الوحدات التي تم تأثيثها، وضرورة ضغط البرنامج الزمنى للتسكين، وعدم التهاون في متابعة المناطق التي تم إخلاؤها، حتى لا يتم التعدى عليها بالبناء، وتعود مناطق عشوائية مرة أخرى.

وخلال الاجتماع قدم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عرضًا حول مشروع تطوير منطقة المدابغ وأبوالسعود، موضحاً أنه تم عمل حصر كامل لجميع المنشآت والأنشطة بمنطقة المدابغ، من خلال فريق محافظة القاهرة (وحدة تطوير العشوائيات – بحوث الاسكان – الحى)، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وشرطة المرافق، موضحًا أنه تم عمل استبيان لرغبات الشاغلين، وتخييرهم بين التعويض المادى، أوتوفير وحدة سكنية بديلة في مدينة بدر أو بمشروع الأسمرات، أما بالنسبة للمدابغ، فقد تم ويجرى توفير مدابغ بمنطقة الروبيكى بمدينة بدر لشاغلي المدابغ الذين اختاروا توفير مدبغة بديلة لهم، مشيراً إلى أنه تم عرض التصور المالى لتعويض الشاغلين الراغبين في التعويض.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة سرعة تعويض الشاغلين، كما حدث في مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، قائلاً: «أريد أن يخرج الجميع كسبانين، الدولة بتطوير المنطقة، والشاغلين بسرعة الحصول على التعويض المناسب»، كما كلف بضرورة إزالة أي عقار يتم تعويض شاغليه على الفور عقب إخلائه.

كما قدم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عرضاً حول مشروع تطوير ورفع كفاءة ميدان وكوبري السيدة عائشة، لمواجهة مشكلة تداخل الحركة المرورية، والإشغالات الموجودة بالميدان، سواءً من الباعة الجائلين، وساحة السرفيس، وغيرها، موضحاً أن التطوير ينقسم إلى 3 مراحل، الأولى تشمل تطوير موقف السرفيس، وسوق الباعة الجائلين المؤقت، وتم تنفيذها بالكامل، أما الثانية، فتضم تنفيذ حديقة ميدان السيدة عائشة، وجارٍ الانتهاء منها، وتطوير كوبرى السيدة عائشة، وبلغت نسبة التنفيذ 50 %، بينما تشمل المرحلة الثالثة، تطوير الساحة أمام مسجد السيدة عائشة، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %، ودهان واجهات المساجد والعقارات المحيطة بالميدان، وبلغت نسبة التنفيذ 60 %.