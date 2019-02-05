شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري بنها»: إجراء سونار لـ30 بقرة وجاموسة في كفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها، قافلة بيطرية شاملة بقرية كفر على بمدينة كفر شكر، وتم توفير الأدوية اللازمة وإجراء الجراحات اللازمة للثروة الحيوانية التي يمتلكها أهالي القرية.

أعلن الدكتور ياسر مطاوع وكيل كلية الطب البيطري بمشتهر لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة أجرت الفحوصات اللازمة بالسونار، وصرف العلاج بالمجان لعدد ٣٠ حالة، بالإضافة إلى الكشف على قطعان دواجن بقدرة 1740 طائر.

وأضاف «مطاوع»، أن القافلة شارك فيها 49 طالبا من مختلف الفرق الدراسية بالكلية بإشراف 13 عضو بهيئة التدريس بقسم الجراحة وطب الحيوان والولادة وأمراض الدواجن وقسم الصحة، بالإضافة إلى عدد من أطباء المستشفى البيطري التعليمي.

وأشار إلى أن القوافل تستهدف القرى المحرومة من الخدمات البيطرية وبالأخص القرى والعزب التي تغيب عنها الوحدات البيطرية، والتي يتم تصنيفها ضمن قائمة القرى الأكثر احتياجا، موضحا أن تحديد هذه القرى يتم بالتنسيق بين الكلية ومحافظة القليوبية، ومديرية الطب البيطري.

قافلة بيطرية شاملة في كفر شكر

قافلة بيطرية شاملة في كفر شكر

قافلة بيطرية شاملة في كفر شكر

قافلة بيطرية شاملة في كفر شكر

قافلة بيطرية شاملة في كفر شكر