شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنظم جولة تفقدية بمنطقة الخليفة بالسيدة زينب للنهوض بمنظومة النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتنفيذ جولة تفقدية بمنطقة الخليفة بالسيدة زينب كنقطة بداية للمناطق الأثرية التي تم تحديدها وفقا للاجتماع الأخير الذي تم خلاله وضع خريطة لتحديد الأماكن الأثرية ذات الأولوية للنهوض بمنظومة النظافة بها.

يأتي ذلك في إطار استكمال وزارة البيئة لخطوات المبادرة البيئية للمشاركة المجتمعية لتطوير إدارة المخلفات خاصة في المناطق الأثرية وتوحيد الجهود من الجهات المعنية لتحقيق مشاركة مجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى والشباب في مجال إدارة المخلفات، واستجابة سريعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وقام بالجولة د. حسين أباظة كبير مستشاري وزارة البيئة للتنمية المستدامة، ود. ممدوح عودة مدير عام الأزمات والكوارث بالمجلس الأعلى للآثار، وممثلى الهيئة العامة لنظاقة وتجميل القاهرة، وممثلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، والإدارة العامة للجمعيات الأهلية بوزارة البيئة، حيث تم تحديد البؤر المطلوب إزالتها والتخلص النهائى منها إلى جانب المرور والمعاينة لبعض المناطق الأثرية الأخرى منها سبيل وكتاب قايتباى، مسجد ومدرسة قايتباى، قبة صفى الدين جوهر بشارع الأشرف، مسجدى أحمد بن طولون والسلطان قايتباى وغيرها.

المبادرة البيئية للمشاركة المجتمعية لتطوير إدارة المخلفات

المبادرة البيئية للمشاركة المجتمعية لتطوير إدارة المخلفات

المبادرة البيئية للمشاركة المجتمعية لتطوير إدارة المخلفات

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذ مشاركة مجتمعية للتوعية ووضع آليات لمشاركة المجتمع المدني في منظومة النظافة العامة والإدارة المتكاملة للمخلفات تضم كافة فئات المجتمع خاصة الشباب والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص للنهوض بالمنظومة على مستوى المحافظات.

وكان قد تم عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع د. ممدوح عودة مدير عام الأزمات والكوارث بالمجلس الأعلى للآثار، واللواء مهندس محسن مأمون حجازى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لبحث آليات التنفيذ والمراقبة والرصد لعمليات الجمع والنقل بتلك المناطق الأثرية ومن خلال رفع الوعى البيئى لدى المواطنين للنهوض بالمنظومة وتنفيذ برامج توعوية للمجتمعات المحلية والطلاب في المدارس خاصة في المرحلة الابتدائية للتوعية بأهمية النظافة كمظهر حضارى، وقد رحب اللواء مهندس محسن مأمون بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والشباب في المبادرة المجتمعية والمساهمة مع مؤسسات الدولة في رفع الوعى البيئى لدى المواطنين.