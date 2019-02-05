شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق محدود بجراج سيارات داخل مبنى ماسبيرو دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق محدود نشب بجراج سيارات داخل مبنى ماسبيرو دون وقوع ثمة إصابات. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى جراج بمبنى ماسبيرو، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران، وإخماد الحريق.

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