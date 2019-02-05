شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس ميكس.. اعرف توقعات حالة الجو وتحذيرات الأرصاد للمواطنين× 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد خلال الأسبوع الجارى موجة من التقلبات الجوية ما بين ارتفاع فى درجات الحرارة فى النصف الأول من الأسبوع الجارى يعقبة انخفاض ملحوظ فى الدرجات فى النصف الثانى من الأسبوع الجارى أيضا.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع فى نقاط مبسطه كما يلى:

1- تشهد البلاد اليوم الثلاثاء ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة.

2- الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بقيم تتراوح من 7-8 درجات مئوية عن المعدل الطبيعى لها.

3- وتبلغ ذروة هذا الارتفاع اليوم الثلاثاء مصحوبا بنشاط الرياح الجنوبية على شمال وغرب البلاد وسيناء.

4- الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق المكشوفة.

5- يصاحب ذلك اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

6- تنخفض درجات الحرارة يوم الأربعاء بقيم تتراوح من 9-10 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

7- تتكاثف السحب المنخفضة والمتوسطة اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبلة.

8- يصاحب ذلك سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء.

9- تصل الأمطار لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس.

10- تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب البلاد.

11- نصائح بعدم تخفيف الملابس وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط.

12- ينصح القيادة بهدوء على الطرق السريعة نظرا لانخفاض الرؤية أثناء سقوط الأمطار.