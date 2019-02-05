شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يوقعان على "كرة الإلمبياد الخاص" التذكارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، فى مقر إقامتهما فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، على "كرة الأولمبياد الخاص" التذكارية، وذلك بمناسبة استضافة أبو ظبى للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية فى الفترة من 8 إلى 22 مارس المقبل. حضر مراسم التوقيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقدمت الكرة التذكارية لاعبة الأولمبياد الخاص الشيخة شيخة القاسمى خلال استقبال شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لها. وتمنى الإمام الطيب والبابا فرنسيس النجاح لتلك البطولة المهمة، التى تعكس عناية دولة الإمارات العربية المتحدة بأصحاب الهمم، وسعيها لتقديم أوجه الدعم لهم.

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