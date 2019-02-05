جولة تثقيفية للدارسين بأكاديمية الأوقاف فى زيارة جناح الوزارة لمعرض الكتاب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الأوقاف، زيارة للأئمة والواعظات الدارسين بأكاديمية الأوقاف لجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

قالت وزارة الأوقاف فى بيان لها: إن الدارسين بأكاديمية الأوقاف أبدوا خلال الزيارة إعجابهم بإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والتى تناولت جميع قضايا الشريعة الإسلامية، وعالجت الأفكار المتطرفة.

وشهدت إصدارات وزارة الأوقاف المعروضة بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إقبالًا كبيرًا من الأئمة والواعظات للاطلاع على أحدث ما نشر فى مختلف العلوم والمعارف، وقد أعربوا جميعًا عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة ، مقدمين الشكر لوزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، لما لمسوه من اهتمام بالغ، مثمنين دور معاليه لرعايته لهم علميا وثقافيا واجتماعيا.

كما شهدت مطبوعات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية توافد العشرات من طلاب جامعة الأزهر من الوافدين من دول ماليزيا- إندونيسيا- باكستان- بنجلاديش- تايلاند – اليمن ، للحصول على مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تكافح الأفكار المتطرفة وتعمل على نشر الفكر الوسطي المستنير.







































