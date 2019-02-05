الأوقاف تجدد إيفاد خطيبا للعمل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأوغندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تجديد إيفاد الشيخ عاصم محمد أمين عبد الرحيم إمام وخطيب بأوقاف سوهاج للعمل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة أوغندا. قال بيان صحفى إن القرار يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالعمق الإفريقى وتزامنا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، حيث أوفدت الوزارة الشيخ محمود رفاعى كامل زلط، إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بالجامعة الإسلامية بكينيا، والشيخ عايد بشير عبد الحفيظ إمام وخطيب بأوقاف القاهرة للعمل بجامعة موسى بن بيق بدولة موزمبيق، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف المصرية.

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