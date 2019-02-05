- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن طوبى للساعين للسلام.. إشادة بالقداس التاريخى لبابا الفاتيكان على أرض التسامح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجهت الأنظار اليوم الثلاثاء، إلى مدينة محمد بن زايد الرياضية، لمتابعة القداس التاريخى، الذى أقامه البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة التاريخية، وهو الأول من نوعه، في منطقة الخليج، بحضور ما يقرب 135 ألف شخص.
ووصف ميشال عون، الرئيس اللبنانى الأسبق، القداس بالتاريخى، وقال :"لا كلام سياسي يعلو على كلام شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا فرنسيس فى وثيقة الأخوة الإنسانية وقداس اليوم التاريخى".
ميشال سليمان
فيما أكدت الفنانة اللبنانية إليسا، على جمال مشهد تجمع مئات الآلاف لحضور القداس، وقالت :"ما أجمل هذا المشهد! البابا يحتفل بالقداس أمام مئات الآلاف على أرض التسامح، الإمارات، طوبى للساعين إلى السلام".
الفنانة اللبنانية اليسا
كانت هذه تفاصيل خبر طوبى للساعين للسلام.. إشادة بالقداس التاريخى لبابا الفاتيكان على أرض التسامح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.