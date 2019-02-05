شكرا لقرائتكم خبر عن طوبى للساعين للسلام.. إشادة بالقداس التاريخى لبابا الفاتيكان على أرض التسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتجهت الأنظار اليوم الثلاثاء، إلى مدينة محمد بن زايد الرياضية، لمتابعة القداس التاريخى، الذى أقامه البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة التاريخية، وهو الأول من نوعه، في منطقة الخليج، بحضور ما يقرب 135 ألف شخص.

ووصف ميشال عون، الرئيس اللبنانى الأسبق، القداس بالتاريخى، وقال :"لا كلام سياسي يعلو على كلام شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا فرنسيس فى وثيقة الأخوة الإنسانية وقداس اليوم التاريخى".



ميشال سليمان

فيما أكدت الفنانة اللبنانية إليسا، على جمال مشهد تجمع مئات الآلاف لحضور القداس، وقالت :"ما أجمل هذا المشهد! البابا يحتفل بالقداس أمام مئات الآلاف على أرض التسامح، الإمارات، طوبى للساعين إلى السلام".