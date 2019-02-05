شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول أنشطة معهد إعداد القادة بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان حول أنشطة معهد إعداد القادة بحلوان حول أنشطة معهد إعداد القادة خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى توقيع بروتوكول للتعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان، وجامعة النهضة، حيث وقع د.طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان ود. حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة بروتوكولا للتعاون، الذى يأتى تنفيذاً لاستراتيجية وزارة التعليم العالى لنشر فكر الأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمعاهد المصرية.

ويهدف البروتوكول إلى إنشاء مركز لإعداد القادة داخل جامعة النهضة لتطبيق برامج المعهد التى تشمل: إقامة ندوات، وعقد لقاءات لتدعيم وتنمية الانتماء الوطنى، وتمهيدا لاختيار أعضاء أفواج معهد إعداد القادة، وإنشاء مراكز لريادة الأعمال داخل الجامعة.

وصرح د. طايع عبد اللطيف بأن هذا البروتوكول هو باكورة عدة بروتوكولات سيتم توقيعها مع الجامعات الخاصة؛ لإحياء الحياة الطلابية داخل الجامعات الخاصة من خلال إنشاء مراكز لإعداد القادة بداخلها.

وأشار التقرير إلى استعداد المعهد لتنفيذ أنشطة رياضية فى خمس جامعات هى: (الإسكندرية، والسويس، والزقازيق، وسوهاج، وأسوان) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك يوم الإثنين 11 فبراير الجارى كتجربة أولى هذا العام على أن تعمم على كل الجامعات المصرية اعتبارا من العام القادم، بالإضافة إلى مشاركة وزارة التربية والتعليم بتنفيذ تلك الأنشطة الرياضية في مدارس نفس المحافظات طبقاً لجدول زمنى مختلف، ويأتي هذا التعاون من إطار تعزيز العلاقة بين الرياضة والصحة العامة.

جدير بالذكر أن الأنشطة الرياضية تعد أحد بنود الاتفاقية الموقعة بين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن توقيع بروتوكولات التغذية بالمستشفيات، وإقامة حملات توعية بالصحة الغذائية.