شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يطلق احتفالات العيد القومي.. وجمال الشاعر: الإعلام المصري في محنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، مساء الاثنين، بدء احتفالات العيد القومي للمحافظة الدقهلية، والذي يواكب انتصارات شعب مصر في على الحملة الصليبية السابعة في معركة المنصورة وأسر لويس التاسع ملك فرنسا، حيث قام المحافظ بإيقاد الشعلة في ميدان 6 أكتوبر، بالمنصورة، وسط طابور عرض بالمشاعل لمديرية الشباب والرياضة يتقدمهم علم مصر بالحجم الكبير. وأعلن المحافظ أن الاحتفالات تستمر حتى يوم ١٣ فبراير الجاري وتشمل ندوات ثقافية وحفل فني وعروض رياضية.

شهد إيقاد الشعلة اللواء حسام عبدالواحد مدير الأمن الوطني بالدقهلية والعقيد أحمد صلاح الدين المستشار العسكري للمحافظة ونيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر، وعددا من قيادات الأزهر والأوقاف والكنيسة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء من مجلس النواب ورؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزارة ومديري المديريات.

وأكد المحافظ على اعتزازه بأعلام الدقهلية من الأدباء والمثقفين والفنانين والعلماء الأحياء والراحلين، وقال: أننا نجحنا في توفير 2، 3 ملايين جنيه من مواردنا الذاتية بعيدًا عن ميزانية المحافظة كمرحلة أولى لإنشاء متحف جديد هو الأول من نوعه لأعلام الدقهلية ليرى النور في أسرع وقت ممكن.

وقال ردًا على اقتراح إطلاق أسماء أعلام الدقهلية على شوارع مدن المحافظة أنه سيجري إعادة تشكيل لجنة التسميات بمشاركة المجتمع المدني ورؤساء المدن لاختيار الأسماء وعرضها على المجلس التنفيذي للمحافظة.

كما عقدت المحافظة ندوه شعرية للإعلامي جمال الشاعر والذي أمتع الحضور بعدد من قصائده الوطنية والاجتماعية. وأكد الشاعر أن الإعلام المصري في محنة حقيقية بعدما تخلى عن دوره التنموي والتنويري وقال إنه «يجب أن ينحاز الإعلام لقضايا الوطن وأن يمد جسور الحوار بين القيادة السياسية والمواطن وكذلك يجب أن يكون هو الدليل لفتح قنوات الاتصال بين مصر والمجتمع الدولي».