شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون و666 ألف زائر منذ افتتاح معرض القاهرة للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسلام بيومى، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، إن عدد زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب "دورة اليوبيل الذهبى"، أمس الاثنين، اليوم الثالث عشر لدخول المعرض بلغ حوالى 280 ألف زائر، بإجمالى 2 مليون 666 ألف زائر منذ افتتاحه يوم 23 يناير حتى اليوم 4 فبراير.

شهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى اليوم الثامن منذ انطلاق فعالياته يوم الثلاثاء 23 يناير تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى اليوم الأربعاء 30 يناير حضورًا كثيفًا من رواد المعرض.

ويختتم المعرض فعالياته اليوم الثلاثاء ٥ فبراير بأكثر من فعالية منها احتفالية عبدالرحمن الأبنودى بحضور ابنته آية الأبنودى، وشعبان يوسف وتديرها ارملته الإعلامية نهال كمال، وذلك فى الثالثة عصرا بالصالون الثقافى قاعة سهير القلماوى ، بلازا ٢.

كما يقام على المسرح الكبير حفل تكريم المتطوعين فى الثانية عشر ظهرا. وحفل فنى يحييه على الهلباوى فى الثالثة عصرا.

وفى الثانية ظهرا بقاعة ذاكرة المعرض يتم تكريم اسم الدكتور سمير سرحان الذى رأس هيئة الكتاب والمعرض لمدة ١٩ عاما تألق خلالها معرض الكتاب وجعل منه عرس ثقافى حقيقى لمصر والعالم العربى. كما يقام الحفل الختامى لهيئة الكتاب بالقاعة الرئيسية قاعة ثروت عكاشة فى الثانية ظهرا.