انت الان تتابع الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون هيئة تنمية الصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وافق مجلس النواب في جلسته نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يهدف مشروع القانون إلى تعديل البند 2 من المادة السابعة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بإضافة ممثل لوزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة أسوة بممثلي باقي الوزارات المنصوص عليها، حيث تقضي المادة السابعة من القانون المشار إليه بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أُنشئت الهيئة من أجلها.

ونظرا لأهمية هذه الاختصاصات وارتباطها الوثيق بالعمل الأمني، الأمر الذي يتطلب إضافة ممثل عن وزارة الداخلية إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة مراعاة لمقتضيات الأمن القومي والاعتبارات الأمنية لدى التعامل مع المواطنين في تلك المناطق. كان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قد قال إنه سيعقد جلسات مع كل أعضاء