شكرا لقرائتكم خبر عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة سترتفع بشكل غير متوقع بدايةً من الثلاثاء.

وأضاف «شاهين»، في تصريحات لبرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 32، إضافةً إلى وجود عاصفة ترابية، موضحًا أنه بعد انتهاء طقس الغد سيتم انخفاض درجات الحرارة، وأن هناك تقلبات جوية حادة وسريعة خلال اليومين القادمين.