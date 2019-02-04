شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من شركة مياه الشرب بالإسكندرية على شكاوى تغير اللون والرائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، بيانا للرد على شكاوى المواطنين من وجود تغيير في لون ورائحة المياه خلال الفترة الأخيرة.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بوجود شوائب خضراء ورائحة كريهة لمياه الشرب، وذلك على مدار الأيام الماضية. كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الصفحات الخاصة بالإسكندرية عدة شكاوى للمواطنين مصحوبة بصور لمياه بها نسبة عكارة كبيرة.

وتأتي شكاوى المواطنين بعد نحو أسبوع من انقطاع مياه الشرب ليوم كامل بمعظم أحياء الإسكندرية، وهو ما أرجعته الشركة – وقتها – لانخفاض منسوب المياه بترعة المحمودية المغذية لعدد من محطات مياه الشرب بسبب ما يعرف بـ«السدة الشتوية».

وفي أول تعليق لها؛ أوضحت الشركة في بيانها أن معظم الشكاوى الواردة لها تلاحظ أنها خاصة بقاطني العقارات التي تستمد حاجاتها من المياه من الخزانات.

وطالبت الشركة المواطنين بضرورة تفريغ الخزانات من المياه وغسلها جيدا للتخلص من أثار المياه التي تم سحبها من الشبكة العمومية باستخدام المواتير أثناء انقطاع المياه خلال فترة السدة الشتوية.

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى وجود خدمة تطهير وتعقيم الخزانات بأسعار رمزية من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو رقم 0338160214.