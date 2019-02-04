شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يسلم عقود ٢٠٠ وحدة إسكان بدوي للمستحقين في حلايب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الاثنين، عقود ٢٠٠ وحدة إسكان بدوي للمستحقين وسط فرحة عارمة لأهالي مدينة حلايب، الذين تنطبق عليهم الشروط، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال حفل توزيع العقود على مستحقيها بأن جميع أهالي مدينة حلايب سيكون لهم مسكن خاص بهم يليق لأبناء الجنوب، مضيفًا بأنه خلال هذا العام سيتم تسكين جميع أهالي مدينة حلايب بالوحدات السكنية.

وقدم أهالي مدينة حلايب الشكر إلى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر على اهتمامه الكبير بمدن الجنوب وعلي رعايته للمشروعات القومية التي تتم على أرض مدينتي حلايب وشلاتين من محطات تحلية مياه البحر ومحطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية بالإضافة إلى المساكن التي تقوم المحافظة ببنائها.

محافظ البحر الأحمر يسلم شهادات «أمان» للسيدات المعيلات بمدينة حلايب

محافظ البحر الأحمر يسلم شهادات «أمان» للسيدات المعيلات بمدينة حلايب

محافظ البحر الأحمر يسلم شهادات «أمان» للسيدات المعيلات بمدينة حلايب