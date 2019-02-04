شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سوهاج: نتلقى شكاوى المواطنين على تطبيق «125 HCWW» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إن الشركة بدأت في استقبال شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تطبيق الهاتف المحمول «125 HCWW»، الذي أطلقته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والخاص بكسر خطوط المياه، أو طفح الصرف الصحي، أو الاستعلام عن قيمة الفواتير.

وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج- في بيان صحفي الاثنين- أنه يجري حاليًا توعية المواطنين بالمحافظة بتطبيق الهاتف المحمول كوسيلة من الوسائل التي تستخدمها الشركة لاستقبال الشكاوى، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول وتسجيل بياناته الشخصية ليتمكن من الاستفادة من الخدمة، مؤكدا أنه يتم الاستفادة من الوسائل التي تفرزها التكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة الشكاوى، وخدمة العملاء لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار «محمدين»، إلى أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين عن طريق الخط الساخن على مدار 24 ساعة، من خلال التليفون الأرضي على الرقم 125، ومن أي تليفون محمول على الرقم 0931250000، ومن خلال خدمة الواتسعلى الرقم 01207125125 ومن خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.scww.com.eg، وذلك لسهولة التواصل مع المواطنين وحل شكواهم.