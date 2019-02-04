شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرف اليدوية التقليدية»: إشادة بـ«مريم الطباع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح أحمد عصمت، مدير منتدى الإسكندرية للإعلام، أن تنمية الصناعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال من أهداف التنمية الشاملة ورؤية ٢٠٣٠، مؤكدًا أن كثيرا من الدول استفاد من الحرف المصرية اليدوية أكثر مما استفاد المجتمع المصرى من هذه الحرف التقليدية.

وقال الأمير محمد- مدير مشروع قطاعات الحرف اليدوية والصناعات النسيجية بهيئة تنمية الصادرات، خلال ندوة بمعرض الكتاب، تحت عنوان «تنمية الصناعات الإبداعية والثقافية»- إن للجميع نشاطا متعلقا بالصناعات الإبداعية لأنها تمتد إلى ١٣ صناعة، وكل منها يتفرع عنه عدد من الصناعات الإبداعية، بحيث يتحول الإبداع إلى صناعة تدر دخلا.

وأضاف أن تنمية الصناعات الإبداعية تحتاج إلى النظر للأفراد ومواهبهم المختلفة وإدراك أهمية المواهب من قبل الدولة والمؤسسات الرسمية والخاصة، مشيدا بتجربة الصناعات الإبداعية فى إنجلترا والتى تساهم بـ٩٢ مليار جنيه إسترلينى، وتمثل ٨٠٪ من الاقتصاد البريطانى، مؤكدًا أن ذلك يعود إلى إدراك الدولة لأهمية هذه الصناعات.

وتابع أن مصر بها جميع أنواع الصناعات الإبداعية، ولكن الاهتمام بها قليل، وقد بدأ الاهتمام بها مؤخرا، مثل اهتمام مركز تحديث الصناعة وعدد من المؤسسات بصناعات بالحرف التقليدية.

وأشادت الندوة بمشروع «مريم الطباع»، إحدى رائدات الأعمال فى الحرف التقليدية بالإسكندرية، والتى بدأت مشروعها بألف جنيه فقط قبل 11 سنة.