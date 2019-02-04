شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تكرم طاقم رحلة الجزائر لإنقاذ حياة طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الشركة الوطنية مصر للطيران طاقم ضيافة رحلة الشركة المتجهة إلى الجزائر، وذلك بعد تحويل مسارها لليونان، لإنقاذ حياة طفل تعرض لحالة مرضية فوق البحر المتوسط، قام على الفور طاقم الضيافة بعمل الإسعافات الأولية وعمل CPR (إنعاش عضلة القلب) للطفل المصاب لمدة ساعة ونصف من أجل إنقاذ حياته، وقام طاقم الضيافة بتنفيذ مهمته التى يتدربون عليها لمثل هذه المواقف.

قالت مصادر بالشركة أن قائد الرحلة قام بتحويل مسارها إلى أثينا لإنقاذ الطفل، وتم إنزال الطفل فى أثينا مع أسرته، واستكملت الطائرة الرحلة إلى الجزائر.

وضم طاقم الطيارة، الطيارين أحمد العراقى ومصطفى فرج، رئيس طاقم محمد حسن، وكبير مضيفين جويين مصطفى ملوانى، ومضيف جوى محمد فتحى، ومضيفة جوية هدير مدحت.