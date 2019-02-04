شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 10 مساء.. صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الخامسة بـ2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان رسمى، عن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار، وذلك باجتماعات الصندوق والتى تم عقدها اليوم بالعاصمة واشنطن.

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان رسمى، عن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار، وذلك باجتماعات الصندوق والتى تم عقدها اليوم بالعاصمة واشنطن.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" تفاصيل الخلافات بين أيمن نور مالك قناة الشرق، ومعتز مطر مقدم البرامج بالقناة الذى يواصل غيابه لليوم الثالث على التوالى، حيث أشارت المصادر إلى أن مطر طلب زيادة الراتب الذى يتقاضاه شهريا ويبلغ 14 ألف يورو إلى 20 ألفا، إلا أن نور رفض فقرر مطر الاحتجاب عن الظهور إثر ذلك.

أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام بملعب لندن الأولمبى فى العاشرة مساء اليوم، بختام مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، وشهد تواجد آدم لالانا العائد من الإصابة أساسيًا لأول مرة.

وكيل البرلمان: مادة شيخ الأزهر غير معروضة نهائيا ضمن التعديلات الدستورية

من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

أكد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، أن كنيسة البابا فرنسيس ومسجد الشيخ أحمد الطيب، سيكونا منارتان لإعلاء قيم التسامح والسمو الإخلاقى فى دولة الإمارات.

أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن المادة الخاصة باستقلال الأزهر، وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرا إلى أن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر.

ينشر ”الخليج 365” نتائج الشهادات الإعدادية للفصل الدراسى الأول فى عدد من المحافظات، والتى تم إعلانها حتى الآن.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، لـ الخليج 365 إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق فى اجتماعه اليوم الاثنين، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد بحث ومناقشة المراجعة التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، وافق صرف الشريحة الـ5 من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

اختتم مؤتمر الأخوة الإنسانية، اليوم الاثنين، بدولة الإمارات ، بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والذى جرى خلاله توقيع وثيقة "الأخوة الإنسانية"، إضافة إلى توقيع حجر أساس مسجد الإمام أحمد الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، المقرر إقامتهما فى مدينة أبوظبى.

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن تقديره لالتزام الإمارات بمنح حرية العبادة على أرضها ومناداتها بالسلام ونبذ العنف والتعصب، كما فتحت أرضها لجنسيات مختلفة بكل حب.

يبدأ عرض مسرحية " الزائر " غدا الثلاثاء، ويستمر العرض لمدة 5 أيام حتي السبت 9 فبراير، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، تحت قيادة وإشراف المخرج خالد جلال .

وقع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان وثيقة "الأخوة الإنسانية"، التى تشكل الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان، كما تعد من أهم الوثائق في تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية.

وقع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الاثنين، على وثيقة الأخوة الإنسانية، فى ختام مؤتمر "الأخوة الإنسانية"، المقام فى مدينة أبوظبى، فى الفترة من 2 إلى 5 فبراير الجارى.