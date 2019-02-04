شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح قنوات الإخوان.. معتز مطر يغيب لليوم الثالث بعد رفض أيمن نور زيادة راتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" تفاصيل الخلافات بين أيمن نور مالك قناة الشرق، ومعتز مطر مقدم البرامج بالقناة الذى يواصل غيابه لليوم الثالث على التوالى، حيث أشارت المصادر إلى أن مطر طلب زيادة الراتب الذى يتقاضاه شهريا ويبلغ 14 ألف يورو إلى 20 ألفا، إلا أن نور رفض فقرر مطر الاحتجاب عن الظهور إثر ذلك.

وأوضحت المصادر أن بداية الخلاف تعود إلى إعلان نور عن تدشين قناة جديدة بتمويل قطرى بالاتفاق مع شركات تركية، وهو الأمر الذى دعا مطر إلى المطالبة بزيادة راتبه الذى يعد الأعلى بين جميع العاملين فى قنوات الإخوان .

وأشارت المصادر إلى أن الخلاف بين أيمن نور ومعتز مطر مرشح للتصاعد خلال الأيام المقبلة، لاسيما فى ظل تأكيدات أن أيمن نور هو الذى يقف وراء الأنباء التى ترجع أسباب غياب معتز مطر إلى دخوله مستشفى للأمراض النفسية فى تركيا للتعافى من تعاطى المخدرات.