حبس تكشيل عصابي تخصص في سرقة الخزائن بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة النزهة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة خزينة أموال من شقة مالك شركة بمنطقة النزهة.

اعترف المتهمين بارتكابهما 8 حوادث سرقة مساكن بدائرة القسم بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات (مبالغ مالية - مشغولات ذهبية - آي باد - 6 هواتف محمولة - 2 جهاز كمبيوتر- 3 كاميرات ديجيتال) وأضافوا أن باقي المسروقات تم التصرف فيها بالبيع عن طريق أحد المواقع عبر شبكة الإنترنت وقيام الأول بإيداع مبلغ 764 ألف جنيه من متحصلات السرقة بحسابه الشخصي بأحد البنوك، والثاني بإيداع مبلغ 35 ألف جنيه بحسابه بهيئة البريد المصري وشرائه دراجة نارية من متحصلات نشاطه الإجرامي "تم ضبطها والتحفظ عليها"، وجاري تقنين الإجراءات للتحفظ على المبالغ المُودعة.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغًا من مالك شركة لبيع وشراء قطع غيار كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام، باكتشافه كسر باب شقته وكسر خزينة حديدية خاصة به والاستيلاء من داخلها على (13 ألف دولار- 350 ألف جنيه- مشغولات ذهبية).

ومن خلال التحريات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبي الحادث كل من "محمد.ع.ع- 29سنة"، و"عبد الرحمن.ن.م- 15 سنة"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام صاروخ كهربائي.