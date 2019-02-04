مصر | الأمن العام يضبط عامل قام بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام يضبط عامل قام بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط "محمد .ع .أ" وشهرته "هانى .أ" 48 سنة، عامل ببازار عطور بطابا ومقيم دائرة قسم الأهرام؛ يقوم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة، قيام "هانى.أ.ب" 37 سنة، مقيم نزلة السمان – الهرم – الجيزة، بالحفر خلسة بمسكنه الكائن بجوار سور المنطقة الأثرية بالجيزة، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة الأهرام (بمديرية أمن الجيزة) وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) باستهداف مسكن المأذون بتفتيشه.

وبتفتيش المسكن تبين عدم تواجد المتحرى عنه، وعُثر بداخل المسكن على حفرتين وذلك على النحو التالى:

الأولى: بشكل مستطيل بأبعاد 1م × 1،5م وعمق 1،5م يصل لممر مُستعرض طوله 1،5م تقريبًا يؤدى لغرفة منحوتة في الصخر بمساحة 2م×2،5م تقريبًا، لها باب وهمى أسفله بئر منحوت في الصخر غير مكتمل.

الثانية: على شكل مستطيل بأبعاد 1م × 1،5م وعمق 4م تقريبًا يؤدى لممر طوله 1م يصل إلى بهو مستعرض بمساحة 5م × 2 م على جدرانه 6 تماثيل جدارية منحوتة في الصخر مُهشمة الرأس وبعض الأرجل، كما تبين وجود أناء فخارى بحالة سيئة مُهشم الفوهة وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائى بالادارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وأمن جنوب سيناء عن ضبطه بمحل عمله بطابا.