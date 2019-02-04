بن زايد: كنيسة البابا ومسجد الطيب منارتان لإعلاء قيم التسامح فى الإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، أن كنيسة البابا فرنسيس ومسجد الشيخ أحمد الطيب، سيكونا منارتان لإعلاء قيم التسامح والسمو الإخلاقى فى دولة الإمارات.
محمد بن زايد
وكتب بن زايد عبر حسابه على "تويتر": "وقعت وأخى محمد بن راشد وقداسة البابا فرنسيس وفضيلة الشيخ أحمد الطيب على حجر الأساس لبناء كنيسة البابا فرنسيس ومسجد الشيخ أحمد الطيب فى أبوظبى".
جانب من التوقيع
وتابع بن زايد متحدثاً عن المسجد والكنيسة: "منارتان لإعلاء قيم التسامح والسمو الأخلاقى والتآخى الانسانى فى سماء الإمارات".
شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان ومحمد بن زايد ومحمد بن راشد
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد احتضنت لقاء الأخوة الإنسانى، الذى جمع بين شيخ الأزهر، فضيلة الإمام أحمد الطيب، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.
لقاء الأخوة الانسانية
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