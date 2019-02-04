شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بـ13 محافظة.. اعرفها برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” نتائج الشهادات الإعدادية للفصل الدراسى الأول فى عدد من المحافظات، والتى تم إعلانها حتى الآن.

وتم إعلان نتائج الشهادات فى محافظات "السويس، قنا، الإسماعيلية، القاهرة، الجيزة، أسوان، أسيوط، المنوفية، سوهاج، مطروح، جنوب سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ".