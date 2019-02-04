شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يشارك باجتماع المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، غدا فى الاجتماع الوزارى للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا. يأتى هذا الاجتماع فى إطار متابعة توصيات ومخرجات الاجتماع الفنى للمبادرة الذى عقد فى مدينة ويندهوك عاصمة ناميبيا خلال الفترة من 24- 23 يناير الماضى.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرى يشارك باجتماع المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بجنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.