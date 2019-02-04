ولي عهد أبو ظبي يُوقع حجر أساس بناء جامع شيخ الأزهر وكنيسة بابا الفاتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وقّع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حجر أساس بناء جامع الإمام الطيب وكنيسة البابا فرنسيس في أبو ظبي، وذلك في ختام مؤتمر الأخوة الإنسانية العالمي.

ووقع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مساء الإثنين، وثيقة "الأخوة الإنسانية"، التي تشكل الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف وحاضرة الفاتيكان، كما تعد من أهم الوثائق في تاريخ العلاقة بين الإسلام والمسيحية.

وذكر بيان عن الأزهر، أن الوثيقة تعد نتاج عمل مشترك وحوار متواصل استمر لأكثر من عام ونصف بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان، وتحمل رؤيتهما لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين اتباع الأديان، وللمكانة والدور الذي ينبغى للأديان أن تقوم به عالمنا المعاصر.