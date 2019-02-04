أخبار مصر | جمال عبدالرحيم يُعلن جدول مواعيد انتخابات التجديد النصفي لـ"الصحفيين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبدالرحيم يُعلن جدول مواعيد انتخابات التجديد النصفي لـ"الصحفيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو المجلس، عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية، والتي مقررًا أن تنعقد في 1 مارس المقبل.



وقال "عبدالرحيم" إن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول بمشاركة الجهاز الإداري للنقابة، وممثلين عن الإدارة القانونية، مؤكدًا أن هذا الاجتماع سيتضمن وضع الإجراءت المُنظمة للعملية الانتخابية، منذ فتح باب الترشح يوم الأحد المقبل، وحتى انتهاء العملية الانتخابية.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستُعد خلال اجتماعها، خطابًا لمجلس الدولة، وذلك لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد أمس.

وأكد "عبدالرحيم" أن اللجنة ستقوم بمراجعة كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مشددًا على أنه سيتم شطب أسماء الزملاء الذين طلبوا التحويل إلى النقابة الفرعية بالإسكندرية من كشوف النقابة العامة.

وتفتح النقابة باب الترشح للانتخابات يوم 10 فبراير المقبل، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة المجلس الدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.



وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.



وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.



وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.



وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.



وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.



وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.