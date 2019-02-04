شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: وثيقة «الأخوة الانسانية» تترجم تطلعاتنا في ترسيخ قيم التسامح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن توقيع وثيقة للأخوة الانسانية بين قداسة الباب وفضيلة الشيخ أحمد الطيب.

وأضاف «بن زايد» في حسابه الرسمي على «تويتر»: «شهدت وأخي محمد بن راشد توقيع (وثيقة الأخوة الإنسانية) بين قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الشيخ أحمد الطيب .. وثيقة تترجم تطلعاتنا في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات».

وكان شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان وصلا، مساء أمس الأحد إلى أبوظبي، حيث كان في استقبالهما سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.