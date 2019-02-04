شكرا لقرائتكم خبر عن محرز ووزيرة الثروة الحيوانية الزامبية يزوران معهدي صحة الحيوان والأمصال واللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ترافقها كمبمبا ميولنجا، وزير الثروة الحيوانية والسمكية، والوفد المرافق لها معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شملت أقسام المعهد والوحدات البحثية به والمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية للوفد إلزامبي إلى جمهورية مصر العر بية.

وقال «محرز»، في تصريحات صحفية الاثنين على هامش الجولة أن معهد بحوث الصحة الحيوانية بما يشمله من أقسام ووحدات بحثية ومعامل فرعية في المحافظات وداخل الموانئ المصرية يقوم بفحص الأغذية المصدرة والمستوردة ومعامل أخرى حدودية للكشف عن الأمراض العابرة للحدود، حيث يتم بهما الرقابة الصحية على الأغذية ذات الأصل الحيواني.

وأضافت نائب وزير الزراعة، إنه في حيث يتم فحص المواد الغذائية من لحوم وأسماك وألبان ومنتجاتها المستوردة والمصدرة والمحلية وإقرار صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفحص سلسله الإنتاج الداجني من المزرعة إلى المستهلك للتأكد من سلامه كل من اللحوم والبيض للاستهلاك المحلي والتصدير.

وأوضحت «محرز»، أن المعهد يقوم أيضًا بفحص الحيوانات للأمراض المشتركة والتي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان مثل البروسيلا وكذلك الأسماك والخيول، ومعامله تطبق النظم العالمية للاعتماد والجودة والأمان الحيوي بالأيزو.

كما تفقدت «محرز»، يرافقها وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية بدولة زامبيا والوفد المرافق لها في معهد بحوث الأمصال واللقاحات بالعباسية وكان في استقبالهم الدكتور محمد سعد مدير المعهد ووكلاء المعهد وتم شرح تاريخ المعهد وقدرته الإنتاجية كقلعة وطنية وقومية في إنتاج لقاحات فيروسية وبكتيرية لحماية الإنتاج الحيواني والداجني في مصر وأن منتجات المعهد يتم إنتاجها باعلى كفاءة وبتقيم في معمل الجودة الداخلية والمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيولوجية الحاصلان على شهادة الايزو 17025 وطبقا للمعاير الدولية ويوجد تعاون مشترك بين المعهد والمعاهد المرجعية في العالم للتعرف على العترات التي تستخدم في صناعة لقاحات المعهد.

وتفقدت وزيرة الثروة الحيوانية في زامبيا قسم االحمى القلاعية ومصنع إنتاج لقاحات حيوانات المزرعة وقسم اللقاحات البكتيرية الهوائية وقسم اللقاحات البكتيرية اللاهوائية وقسم لقاحات الفصيلة الخيلية، وأشاد الوفد بحرارة الترحيب وإنجازات المعهد والشرح الوافى الذي قدمه أساتذة وخبراء المعهد عن صناعة اللقاحات في مصر.

وقالت «محرز»، إن المعهد يقوم بإنتاج 45 لقاح فيروسي، 15 لقاح بكتيري هوائي، 14 لقاح بكتيري لاهوائي و13 منتج بيولوجي شخيصي وأمصال مضادة، وأهما.لقاح الحمى القلاعية.و الجلد العقدي.و الوادي المتصدع ولقاح إنفلونزا الطيور ويتم إنتاج اللقاحات طبقا للطرق المرجعيه العالميه.

كما شملت الزيارة معمل الرقابة على اللقاحات والمستحضرات البيطرية لما له من أهميه في التأكد من كفاءة وجوده وسلامه اللقاحات المنتجه محليا والمستوردة قبل السماح بدخولها إلى الحقل

وأشادت وزيره زامبيا التقدم في المعاهد البحثية وانا الدولة ضخت استثمارات كبيره في البنية التحتية والأجهزة والمستلزمات والاهم الموارد البشريه من الأطباء والباحثين من التعليم العالي المستوي والتدريب الجيد وكذلك تطبيق النظم المرجعيه والمعتمدة دوليا طبقا لشهادة الجودة «الأيزو».

كما أكدت الوزيرة إلزامبية على أن كل ذلك يدل على أن الحضارة بدأت من مصر وأن رئيس جمهورية زامبيا بعد لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد قيام أعضاء الحكومة بزيارة مصر لما رآه من تقدم في مجالات عديدة وأنه سيكون هناك فرص التعاون العلمي والتقني والتجاري بين البلدين.