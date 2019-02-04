شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الدقهلية: حملة للقضاء على الديدان المعوية لتلاميذ الابتدائي 12 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، الاثنين، عن تنفيذ الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، ريف وحضر على مستوى المحافظة وذلك في الفترة من ١٢ وحتى ٢١ فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة.

وأكدت مديرية الصحة، في بيان، الاثنين، أن «الحملة تهدف إلى القضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس،»حكومي- خاص- أزهري«، حيث يتم التجريع للتلاميذ من خلال فرق مدربة بجميع الإدارات للمرور على المدارس».

وقال البيان«أن الهدف من الحملة القضاء على الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس وحماية أطفالنا من مضاعفات عدوى الديدان المعوية، وتوعية التلاميذ بطرق تجنب الإصابة بالديدان المعوية والتوعية بمدى خطورة الإصابة بالديدان المعوية والأثر السلبي على صحة التلاميذ.