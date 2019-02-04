شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 37 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ قامت الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى والرحمانية والمحمودية وشبراخيت ورشيد بمحافظة البحيرة، بإزالة 37 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بنطاق المركز، وتنوعت المخالفات بين مباني وأسوار وأعمدة خرسانية وشدات خشبية.

يأتى ذلك في إطار الموجة 12 لإزالة التعديات، بالتنسيق مع اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع أقسام ومراكز الشرطة المذكورة، وجهاز حماية الأراضى بالادارات الزراعية، وبمرافقة مسئولي تعديات الوحدات المحلية المذكورة.

وقام قسم التعديات بمركز حوش عيسى بإزالة 4 حالات تعدى على أراض مملوكة للدولة وحرم الطريق بنطاق قرية الكردود على مساحة نحو 200 مترًا، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بإزالة 8 حالات تعدى على شاطئ النيل بنطاق قرية المجد على مساحة 454 مترًا، وقامت الوحدة المحلية لمركز شبراخيت بتنفيذ 14 قرار إزالة على مساحة 404 مترا، كما تم تنفيذ 10 قرارات إزالة على أراض مملوكة للرى في نطاق قرية ديروط وسيدى عقبة بمركز المحمودية، بالإضافة إلى تنفيذ قرار إزالة تعديات على أراض زراعية في نطاق قرية الساحل بمركز رشيد.