شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط»: توافق عميق عربي أوروبي بشأن القضايا المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الإثنين، إن هناك إجماعا كبيرا وتوافقا عميقا من الدول العربية والأوروبية بشأن القضايا المختلفة.

وأضاف «أبوالغيط»- خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي، مع ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، بحضور وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد- أن الاجتماع العربي الأوروبي حقق الكثير من التفاهمات، داعيا كبار المسؤولين إلى التوصل لتفاهم مكتوب ليعكس كل التفاهمات والإيجابيات التي نتجت عنه.

وعن الحضور العربي والأوروبي في الاجتماع أوضح «أبوالغيط» أن هناك 12 وزيرا للخارجية العربية و3 وزراء دولة، فيما شارك عن الجانب الأوروبي 10 وزراء خارجية و10 وزراء دولة، وهو ما يعكس التزام الطرفين بالدفع نحو مؤتمر قمة ناجح.

وأضاف أن هناك توافقا عميقا للغاية بين الجانبين ليس فقط القضايا السياسية والقضية الفلسطينية، التي استحوذت على التزام الجميع للبحث عن تسوية متفاوض عليها طبقا لقرارات الأمم المتحدة، ولكن قضايا عريضة كالرئاسة العربية والتغيرات المناخية وتعميق العمل الاستثماري والتجاري.

بدروها، قالت مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، إننا في البحر المتوسط ولدينا مسؤولية مشتركة لتوحيد الجهود لإيجاد الحلول المشتركة، مضيفة: «أننا ناقشنا مختلف المجالات؛ في إشارة إلى تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي لا تتعلق بأي أزمة وهي الدعم الاقتصادي والاستثماري والمالي وامكانيات فرص العمل والتعليم»، مشيرة إلى أنه يمكن تعزيز هذا التعاون على طول كل بلدان البحر المتوسط.

وأشارت «موجيريني» إلى أن الأوروبيين والعرب لديهم مصلحة مشتركة ليس فقط في تحقيق السلام والأمن في سوريا؛ ولكن لتحقيق أمن وسلام مستدام، موضحة أن ذلك يتطلب عملية سياسية وتسوية الخلافات، مضيفة أننا ندعم تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن السلام المستدام في سوريا.

من جهته، قال وزير خارجية السودان الدرديري محمد أحمد إن اجتماع اليوم كان بمثابة تحضير للقمة العربية الأوروبية التي من المقرر أن تنعقد في مصر بنهاية هذا الشهر الجاري.

وأضاف أن الاجتماع تناول قضية التغير المناخي والقضايا الأخرى المعقدة التي نواجهها بما في ذلك الأزمة بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى «القضايا التي تجمعنا سويا». وأوضح الوزير السوداني أنه يتطلع للاستمرار في التحضيرات لعقد القمة العربية الأوروبية، متمنيا نجاح هذه القمة التي تعقد في شرم الشيخ.