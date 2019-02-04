شكرا لقرائتكم خبر عن تحسبا لسقوط الأمطار.. رفع درجة الاستعداد القصوى بمدينة رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوي بمدينة رأس غارب طبقا للإنذار الجوى الوارد من غرفة عمليات السيول بوزارة الموارد المائية والرى باحتمال سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على المدينة ابتداء من غد الثلاثاء.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد والتنسيق مع جميع الجهات المعاونة طبقا لخطة المحافظة المستديمة في هذا الشأن، والتأكد من تواجد مجموعات العمل بالأماكن المحددة لها.

وكلف المحافظ شركة المياه بالمرور على جميع المطابق للتأكد من عدم وجود أية معوقات، كما وجه شركة الكهرباء بمراجعة جميع التوصيلات الخارجية لتغطية جميع الاسلاك المكشوفة.

كما دعا المحافظ جميع الاهالى بتوخى الحذر واتخاذ الاحتياطات تحسبا لسقوط الامطار، مؤكدا أن المحافظة تقوم بعمل كافة الاستعدادات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.