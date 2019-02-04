شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: زيارة البابا فرانسيس للإمارات تجسد رؤية الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن زيارة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات، تمثل لحظة تاريخية لدولة الإمارات، وتعكس تجسيدا لرؤية المؤسس الشيخ زايد في التسامح.

وأضافت الخارجية الأمريكية، بحسب «سكاي نيوز عربي»، أنه من الرائع أن تتزامن زيارة البابا فرنسيس مع فعاليات عام التسامح»، الذي أعلنته الإمارات قبل أسابيع.

وأشارت إلى أن دعم حكومة الإمارات للأقليات الدينية وحرية العبادة «أمر يستحق الثناء».

وأوردت الوزارة: «تشعر الولايات المتحدة بالفخر إزاء دعم الحريات الدينية في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم. نتطلع لاستضافة الاجتماع الوزاري الثاني لتعزيز الحريات الدينية في يوليو في واشنطن، والذي سيبنى على الإنجازات التي حققها الحدث الرائد في العام الماضي».

وأشارت إلى أن الزيارة الأولى للبابا فرانسيس إلى شبه الجزيرة العربية «تشجع على السلام والتفاهم بين اثنين من أعظم أديان العالم».