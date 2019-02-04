شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. البابا فرنسيس: نقدر التزام الإمارات بحرية العبادة وفتحت أرضها لكل الجنسيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن تقديره لالتزام الإمارات بمنح حرية العبادة على أرضها ومناداتها بالسلام ونبذ العنف والتعصب، كما فتحت أرضها لجنسيات مختلفة بكل حب.

وأضاف البابا فى كلمته بلقاء الأخوة الإنسانية، أنه سعيد بلقاء شيخ الأزهر هنا فى الإمارات، ولطالما بحثا كيف يمكن أن ينشروا رسالة المحبة والسلام والتغلب على العنف بالحب.

وأكد أن جميع الأديان تنادى بالمحبة والسلام، والسلام لا ينفصل عن العدالة.