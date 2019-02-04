شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزيرة التضامن متحدثا رئيسيا باجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الثلاثاء، متحدثا رئيسيا بالجلسة الافتتاحية فى الاجتماع الإقليمى التشاورى الوزارى الأفريقى للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة فى دورتها الثالثة والستين CSW 63، والذى يعقده المجلس القومى للمرأة ، بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الأفريقى ومكاتب الأمم المتحدة للمرأة.
ويأتى ذلك فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، وفى ضوء انعقاد الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة فى نيويورك خلال الفترة من 11 إلى 22 فبرايرالجارى، حيث يعقد المجلس القومى للمرأة "الإجتماع الإقليمى التشاورى الوزارى الإفريقى للجنة وضع المرأة فى دورتها الثالثة والستين CSW 63" بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، ومفوضية الاتحاد الأفريقى، ومكاتب الأمم المتحدة للمرأة .
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. وزيرة التضامن متحدثا رئيسيا باجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.