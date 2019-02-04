شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزيرة التضامن متحدثا رئيسيا باجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الثلاثاء، متحدثا رئيسيا بالجلسة الافتتاحية فى الاجتماع الإقليمى التشاورى الوزارى الأفريقى للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة فى دورتها الثالثة والستين CSW 63، والذى يعقده المجلس القومى للمرأة ، بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الأفريقى ومكاتب الأمم المتحدة للمرأة.

ويأتى ذلك فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، وفى ضوء انعقاد الدورة الثالثة والستين للجنة وضع المرأة فى نيويورك خلال الفترة من 11 إلى 22 فبرايرالجارى، حيث يعقد المجلس القومى للمرأة "الإجتماع الإقليمى التشاورى الوزارى الإفريقى للجنة وضع المرأة فى دورتها الثالثة والستين CSW 63" بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، ومفوضية الاتحاد الأفريقى، ومكاتب الأمم المتحدة للمرأة .