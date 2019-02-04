وزير المالية: بدأنا في تحقيق فائض بعد انخفاض عجز الموازنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد محمد معيط، وزير المالية، تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية بالموازنة العامة للعام المالي الحالي والموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019- 2020 وانخفاض العجز الكلي للموازنة.

وذكر معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن الموازنة العامة بدأت تحقيق فائض أولي بداية من العام المالي 2017/2018 حيث حققت وفق الحساب الختامي للسنة المالية السابقة 4 مليارات جنيه وفي الوقت نفسه حققت الموازنة العامة فائض أولي في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018-2019 اقترب من 21 مليار جنيه.

وأردف: "الفائض الأولي يأتي قبل تسديد فوائد وأقساط الديون وهو يعني أن الدولة تنفق مصروفاتها من مواردها ولا يوجد اعتماد على الديون لسد عجز الموازنة، وهناك تحدي لتخفيض الدين، وبالتالي تخفيض العجز الكلي للموازنة".

وأضاف أن العجز الكلي للموازنة شهد تحسنًا كبيرًا بعدما بلغت فوائد الديون 541 مليار جنيه و246 مليار جنيه أقساط الدين عن العام المالي 2018-2019 مما يعني أن خدمة الدين وصلت لما يقرب من 800 مليار جنيه وهو ما يمثل عبء كبير على الموازنة العامة ولكن تدريجيا مع تحقيق الفائض الأولي يقل الاعتماد على الاستدانة وبالتالي ينخفض العجز.

ولفت إلى أن العجز الكلي تجاوز 9% ومن المتوقع أن يتجاوز 8% في الموازنة الجديدة، وهو ما يدعم مركزنا اقتصاديًا أمام المؤسسات المالية العالمية.

واستعرض النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس اللجنة الفرعية لمراجعة الحساب الختامي للعام المالي 2017/2018 بالموازنة العامة والهيئات الاقتصادية.‎