​جمال عبدالرحيم: سنخاطب مجلس الدولة للإشراف على "انتخابات الصحفيين""

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلن جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عن عقد اللجنة اجتماعها الأول بمشاركة الجهاز الإداري للنقابة، وممثلين عن الإدارة القانونية خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع سيتضمن وضع الإجراءت المنظمة للعملية الانتخابية، منذ فتح باب الترشيح يوم الأحد المقبل، وحتى انتهاء العملية الانتخابية.

وأوضح "عبدالرحيم"، في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستعد خلال اجتماعها خطابها لمجلس الدولة لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه سيتم مراجعة كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، مشددًا على أنه سيتم شطب أسماء الزملاء الذين طلبوا التحويل إلى النقابة الفرعية بالإسكندرية من كشوف النقابة العامة.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المستكملين لمدتهم القانونية، وهم: عمرو بدر، محمد خراجة، أيمن عبدالمجيد، حسين الزناتي، محمد سعد عبدالحفيظ.