اختيار مصر للاحتفال بمئوية إنشاء منظمة العمل الدولية.. أبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي أوصى في أول اجتماع بتشكيل لجنة ثلاثية تضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب الأعمال ، والعمال ، والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، تكون مهمتها دراسة بعض النقاط والملاحظات التي أبدتها بعثة منظمة العمل الدولية علي قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ،والتي تتمثلُ في الحد الأدنى لتكوين المنظمات النقابية العمالية .

وأشار الوزير - خلال لقائه اليوم الاثنين، إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وكون كومبير استشاري المعايير الدولية بالمنظمة، لمناقشة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة - إلى أن اللجنة تدرس الأمر لرفع توصياتها للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في اجتماعه المقبل ، وفي حالة الموافقة على هذه التوصيات سيتم رفعها لمجلس الوزراء وفي حالة إقرارها سيتم إرسالها لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات بشأنها.

وأكد الوزير، أن التعاون بين المنظمة والوزارة يسير بشكل جيد في المشروعات المشتركة، مطالبا بضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات المعلقة بشكل جدي، موضحا حرص الحكومة المصرية ممثلًة في وزارة القُوى العَامِلَة على التواصل الدائم والفعَّال مع منظمة العمل الدولية، لمحاولة علاج أي قصور، وبحث سُبُل التعاون للارتقاء بمنظومة العمل، ورفع شأن العمال في مصر.

وأضاف " الهدف تتبناه الدولة المصرية وتحرص كل الحرص على تطبيقه، الأمر الذي لن يتأتَّى إلا باستمرارية التواصل، لجعل الأمور أكثر وضوحًا وشفافيًة في التعامل، لتكليل مجهوداتنا وشراكتنا بالنجاح، للوصول للهدف الأسمى والغاية القصوى من خدمةٍ وحمايةٍ للعمال".

وأوضح سعفان ،أن قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 لا يُعتبر نهاية المطاف، إنما هو انتقال من وضعٍ كان قائمًا منذ عام 1976لوضع آخر جديد، مشيرا إلى أنه لابد من وجود تفاعل بين الوزارة والمنظمة بشكل أكبر مع كل الخطوات التي تخص قانون التنظيمات النقابية والتعديلات التى يمكن أن تحسن من أداؤه وتتيح للمنظمات النقابية العمل بكل أريحية، مؤكدا أن بعض المنظمات النقابية العمالية التي لم تجري لها انتخابات في شهر مايو الماضي ، يتم حاليا الإعداد والتجهيز لإجراء انتخابات تكميلية لها .

وتابع أن مديريات القوي العاملة بالمحافظات والإدارة المختصة بالوزارة تدرس حاليا أوراق تأسيس بعض المنظمات النقابية الجديدة، مشددا علي أن الوزارة تعتمدُ أساسًا على الشفافية والوضوح، فهي لا تُقصي أحدًا، ولا تحابي آخر، وكل من له عضوية حقيقية في التنظيم النقابي سوف يحصل علي حقه.

وفي سياق آخر، هنأ الوزير منظمة العمل الدولية على مرور 100 عام على تأسيسها مشيدا باختيار جمهورية مصر العربية لإجراء احتفالية المئوية بها ، منوها أنه أرسل خطابا لرئاسة الجمهورية ، بناء على طلب المنظمة لرعاية الاحتفالية .

من جانبه ، أوضح أوشلان ،أن منظمة العمل الدولية تحتفل بمرور مائة عام على إنشائها منذ 1919 و60 عاما في إفريقيا ومصر، مؤكداً أنه من المقرر الاحتفال في 11 أبريل المقبل ..مشيدا بالشراكة والتعاون المثمر بين الوزارة والمنظمة ، مؤكدا استمرارية دعم المنظمة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة والشركاء الاجتماعيين.

وأوضح أنه من المقرر أن يشهد هذا العام توسيع دعم المنظمة من خلال بدء تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات في مصر التي من شأنها النهوض بالعمل اللائق.