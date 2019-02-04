وزير المالية: تعديل قانون الضريبة العقارية قريبًا لدعم المحليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ملف القروض والمنح الخارجية نستفيد منه تحت متابعة مؤسسة الرئاسة والحكومة، لافتا لوجود توجيهات رئاسية بضرورة متابعة هذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة الصورة الإجمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وممثلى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، قال وزير المالية، إن المرحلة القادمة ستشهد تقدم الحكومة بتعديلات على القانون القائم، لافتا إلى أهمية أن يذهب جزء من الضريبة العقارية إلى المحليات من الأصغر للأكبر.
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