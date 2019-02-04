الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإنشاء سجن بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي: نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 182 لسنة 2019 بشأن تنظيم السجون وتعديلاته. وجاء نص القرار؛ بعد الإطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هئية الشرطة وتعديلاته؛ قرر وزير الداخلية إنشاء سجن مركزى بمسمى " السجن المركزى للمنطقة المركزية بأسيوط". وأضاف القرار، يكون مقر السجن بإدارة قوات أمن أسيوط، ويشمل اختصاصه دائرة قسمى شرطة أول وثان أسيوط، وتنفذ فى السجن المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.

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