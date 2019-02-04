مصر | تأجيل محاكمة سفاح الجمالية لجلسة 6 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة سفاح الجمالية لجلسة 6 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 6 فبراير، لإجراء معاينة لمسرح الجريمة على الطبيعة، بحضور الشاهدة نجوى عبده، والمتهمين والدفاع، كما أمرت المحكمة بإبلاغ النيابة لقسم منشاة ناصر للتأمين اللازم، على أن يتم ذلك الإجراء بمعرفة رئيس الدائرة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وبعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد.
وأسندت النيابة للمتهم "عمر.ع.ر"، وشهرته "طارق تلجة"، و"عبد الرحمن ص"، وشهرته "البيه"، و"هانى ع ع "هارب"، و"مصطفى ع"، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م"، و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر"، عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.
أعلنت وزارة الداخلية، عن مداهمتها لخلية إرهابية في العريش والقضاء على 7 من عناصرها.
وتمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد بؤرة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بمدينة العريش.
وبمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة تجاه قوات الشرطة وتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرع " 7 " منهم والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر وعبوات متفجرة والأدوات والمواد المستخدمة في تصنيعها.
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