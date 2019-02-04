شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يصلان صرح زايد لحضور ختام مؤتمر لأخوة الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى صرح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لحضور الحفل الختامى للمؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي تشكل أهم وثيقة في تاريخ العلاقات بين الأزهر الشريف والفاتيكان.

كان الرمزان الدينيان قد زارا، ظهر اليوم الإثنين، جامع الشيخ زايد الكبير، فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، وتفقدا أركان الجامع، وتعرفا على ما يزخر به من فنون معمارية فريدة، تعكس الروح الأصيلة للعمارة الإسلامية، وتجعل منه محطة أساسية للتعبير عن روح التسامح والتعايش التى تجسدها دولة الإمارات العربية وشعبها الطيب.