شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء توافق على مقترح لتدشين مشروع "الروابط الطبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النقابة العامة للأطباء، على مقترح لائحة الروابط التخصصية والتى تقضى بإنشاء رابطة لكل تخصص بالمحافظات ينتظم من خلالها الأطباء في أنشطة علمية واجتماعية ونقابية في محافظاتهم، تتضمن اللائحة فتح الباب لإشهار روابط مهنية وانتخاب مجلس إدارة لها يشرف على تنظيم الأحداث العلمية والاجتماعية المختلفة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن اللائحة تنص على أن تتكون الروابط المهنية من أعضاء النقابة والمقيدين بسجلات النقابة ومُسددى الاشتراكات والذين تجمعهم مجالات تخصص طبية واحدة في التخصصات الرئيسية التي تعترف بها النقابة العامة من أجل رفع كفاءة الأطباء ورفع مستوى الرعاية الصحية، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للروابط الفرعية عن 15 عضوا ويكون من بينهم من له تاريخ وخبرة فى التعليم والتدريب الطبى.

كما تنص اللائحة على أن عضوية الرابطة مفتوحة لجميع الزملاء المقيدين بنقابة الأطباء فى تخصص الرابطة (ويضاف الاطباء المقيمون بعد احضار ما يفيد عملهم بالتخصص) والتخصصات ذات العلاقة بعد موافقة مجلس الرابطة وان تلتزم الروابط العلمية بلائحة آداب المهنة وأخلاقيات الممارسة المهنية والبحث العلمى كما يتاح لكل رابطة عرض أنشطتها المختلفة على موقع النقابة شريطة التزامها بضوابط النشر على الموقع وأخلاقيات المهنة وذلك بعد العرض على لجان التعليم الطبي، الاعلام و آداب المهنة.

نصت اللائحة أيضا على أن تعتبر الروابط الطبية والمهنية العامة هى الجهات الاستشارية التى ترجع إليها النقابة فى استقدام الخبراء الأجانب والتحكيم العلمى والرأى الفنى فى القضايا المهنية والقضايا الطبية المستحدثة، مما يدخل فى نطاق تخصص كل رابطة.

جدير بالذكر، أن اشتراك الرابطة عشرة جنيهات من كل عضو (سنويا) تقسم ( بنسبة 75% لصالح الرابطة الفرعية و 25% للرابطة العامة) على أن يخصص دخل رابطة للإنفاق على أنشطتها بمعرفة مقررها والعرض علي مجلس النقابة، ولا يجوز للروابط فتح حسابات بنكية مستقلة وانما تتبع إجراءات الصرف المتعارف عليها من خلال حساب النقابة .

وتتضمن إجراءات الإشهار تقدم 15 طبيبا بالطلب المرفق وتتولى النقابة الفرعية المعنية إجراءات الإعلان عنها لباقي اطباء التخصص.