بعد إحالة متهمين للمفتي.. من هو الضابط الذي أسس خلية لمحاولة اغتيال "السيسي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أحالت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، أوراق 8 متهمين في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في اعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العسكرية في القضية رقم 148 لسنة 2017 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال السيسي"، عن تأسيس رائد شرطة سابق يدعى محمد السيد الباكوتشي، خلية إرهابية ضمت إلى جانبه 5 ضباط شرطة سابقين ومدنيين اثنين، للتخطيط لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات الداخلية، قبل أن يلقى مصرعه في حادث سير.

وأوضحت التحقيقات، أن "الباكوتشي"، كان يعمل بقطاع الأمن المركزي قبل أن ينتقل لمديرية أمن الشرقية منذ عام 2007، وكان متشدد دينيًا، وأطلق لحيته خلال الخدمة، ودعا عددا من الضباط إلى إطلاقها، فضلًا عن انضمامه إلى ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحي"، الذي تأسس بعد ثورة يناير بمشاركة عدد من ضباط وأمناء الشرطة، لمطالبة وزارة الداخلية بالتصريح لهم بإطلاق اللحى.

وأفادت التحقيقات -حصل الخليج 365 على نسخة منها- بأن "الباكوتشي" عمل في مديرية أمن الشرقية، وأحيل للاحتياط بناء على القرار رقم 48 لسنة 2012، الصادر من مديرية أمن الشرقية، بعدما كشفت تحريات قطاعي الأمن الوطني والتفتيش أنه يدعو الضباط والأفراد إلى الفكر المتطرف، فيما عقد الرائد المفصول لقاءات جماهيرية هاجم خلالها وزير الداخلية والقيادات الأمنية.

ووفق تحريات الأمن الوطني، فإن الرائد المفصول كان ضمن متظاهري جماعة الإخوان المسلمين في رابعة العدوية، وتربطه علاقة وثيقة بضابط أمن مركزي برتبة ملازم أول يدعي كريم محمد حمدي، و4 ضباط آخرين، أبلغوه بخطط الداخلية لفض الاعتصام.

وعكف الرائد المفصول على تأسيس خلية تهدف إلى شن هجمات ضد الدولة واغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي السابق مدحت المنشاوي.

وأشارت التحريات إلى أن خلية "الباكوتشي" ضمت 5 ضباط سابقين، وهم كريم محمد حمدي (محبوس)، خيرت سامي عبد المجيد (هارب)، محمد جمال عبد الرحيم (هارب)، إسلام وثام أحمد (هارب)، وحنفي جمال محمود(هارب)، واثنين مدنيين هما علي إبراهيم حسن محمد- دكتور أسنان (محبوس)، عصام محمد العناني- محفظ قرآن (محبوس).

وقال الضابط المفصول كريم محمد محمدي، في تحقيقات النيابة، إن "الباكوتشي" أعد خطة لاستهداف موكب الرئيس السيسي بالطريق العام، مستغلا وجود أعضاء من خليته –كانوا لا يزالون بالخدمة وقتها-، ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه.

كما كشف عن تخطيطهم لاستهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن المركزي خلال اجتماعهما بضباط الأمن المركزي، بمساعدة المتهم حنفي جمال محمود أحد طاقم حراسة الأخير آنذاك.

وأشار المتهم، إلى أن "الباكوتشي" وباقي أعضاء الخلية، تيقنوا أن خططهم لاغتيال الشخصيات المشار إليها مستحيلة، لذلك سعوا للسفر إلى شمال سيناء ودول سوريا والعراق وليبيا للالتحاق بصفوف داعش، وخلال سفر المتهم على إبراهيم حسن (دكتور أسنان) إلى السعودية لتسهيل سفر باقي الخلية للانضمام لداعش، توفى "الباكوتشي" في حادث سير بطريق بلبيس- القاهرة الصحراوي، وشيعت جنازته في 8 إبريل من عام 2014 من مسقط رأسه بقرية طوخ التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وحسب التحريات فإن المتهم "حسن" تولى قيادة الخلية بعد ذلك، حتى تم القبض عليه واثنين آخرين من الخلية هما كريم محمد حمدي (ضابط سابق)، وعصام محمد العناني (محفظ قرآن).

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية؛ اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

ووجهت النيابة للمتهمين رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

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