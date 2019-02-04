أخبار مصر | غدًا.. "الصحفيين" تستقبل الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "الصحفيين" تستقبل الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة عبدالمحسن سلامة، عصر غد، الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة الإماراتية، بمقر النقابة، ضمن جولاته بمصر.

وقال جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة، إن المجلس سيتقبل حاكم إمارة الشارقة، غدًا، بكامل تشكيله، وبرئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، مؤكدًا أنه من المقرر أن يقوم بجولة داخل مقر النقابة، تشمل افتتاح مركز تدريب الصحفيين، الذي تكفل بإنشائه.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يتم تسليمه درع النقابة تقديرًا لجهوده في دعم مشروع إنشاء مركز التدريب.

وتأتي تلك الزيارة ضمن جولات الشيخ سلطان القاسمي، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية، داخل مصر، والتي شملت زيارة جامعة القاهرة، ومستشفى القصر العيني.



وخلال زيارته لجامعة القاهرة، اليوم، قال "القاسمي" إنه ينتمي لجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن الجامعة هي من أسسته أكاديميا، وأن مصر هي من ثقفته علميا.



وأضاف: "نحمد الله أنه أنقذ مصر، وظلت واقفة في الوقت الذي يترنح ويسقط الآخرون، نحمد الله على ما وصلت إليه مصر وعلى نعمتها، ويومًا ما ستكون مصر قمة الدول العربية والإفريقية".

وعن اختياره لكلية الزراعة، قال حاكم الشارقة: "مجموعي كان كبيرًا في الثانوية العامة، وكنت أستطيع دخول كلية الطب أو الهندسة، لكني فضلت الزراعة، ومنحنتني مصر مكان طالب مصري، فألا أكون بارًا بهذه الجامعة، لأيام الجامعة".

وأكد أن مصر لها فضل عليّ وعلى العالم، لافتًا إلى أن جلوسه في قاعة الدكتور أحمد لطفي، يمثل شيئًا كبيرًا، قائلًا: "كنت أحضر فيها خطابات الزعيم الراحل جمال عبدالناصر"، متابعًا: "إن اليوم لابد من رد الجميل لمصر، فقد تعلمت منها الثقافة، ومن كلية الزراعة".