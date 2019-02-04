أخبار مصر | "عمال مصر": إنشاء قاعدة معلومات شاملة للشباب العاملين على موقع الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمال مصر": إنشاء قاعدة معلومات شاملة للشباب العاملين على موقع الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أهمية الاعتماد على شباب العمال في العملية الإنتاجية التي تشهد تطورا في المشروعات التنموية على كافة الأصعدة.

وقال: "نحن نتطلع إلى دور الشباب الذين حصلوا على نسبة 85% من المقاعد العمالية في جميع مواقع العمل وعلينا أن نؤهل هؤلاء ورفع مهاراتهم في جميع الأنشطة".

وأعلن وهب الله في الاجتماع الأول لأعضاء سكرتارية شباب العمال باتحاد العمال، وبحضور نواب رئيس الاتحاد العام سعيد النقيب ومجدي حسن وممدوح محمدى، عن تخصيص منشأت المؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة لأنشطة شباب العمال وتنمية المهارات الثقافية والرياضية والفنية.

ومن جانبه أعلن محمد ربيع عضو مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة ومقرر السكرتارية، عن تنفيذ سلسلة من الدورات التثقيفية في جميع المحافظات وإنشاء صفحة لهم بالموقع الرسمي للاتحاد العام وسوف نسعى لإنشاء قاعدة معلومات شاملة لشباب العمال في مواقع العمل.

وطلب أحمد عامر الغنام مقرر السكرتارية وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للإنتاج الحربي، من جميع ممثلي النقابات إعداد رؤيتهم في الخطة المستقبلية للنشاط والتي تشمل مجالات علمية وثقافية ورياضية ليتم إقرار الخطة منتصف فبراير الحالي، لافتًا إلى وجود اهتمام وتواصل بالسكرتارية مع الأجهزة السياسية والتنفيذية والتشريعية في مصر.